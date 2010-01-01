Страницы сайта

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Несколько способов вывязывания горловины при вязании на спицах

Обработка горловины — важный момент в вязании любого изделия. Неровно связанная, плохо пришитая и вытянутая горловина испортит внешний вид изделия и сделает его непригодным для носки. Практические советы, примеры расчета горловины приведенные здесь, помогут вам без труда и достаточно быстро научиться вязать и обрабатывать различные виды горловины, а связанная вещь будет всегда выглядеть красиво и элегантно.

Вязание бейки горловины на спицах (1-й способ)

Это наиболее распространенный прием вязания горловины. Для того чтобы связать бейку горловины, потребуются круговые спицы. Ими легче будет набирать петли по краю полотна, и горловину не нужно будет сшивать, так как она получится цельная.

Одной спицей набирают петли по краю полотна. Это могут быть кромочные петли, однако в изделии лучше будут смотреться петли, набранные из петель ниже кромочных, или открытые петли. Важный момент в вязании цельной горловины на спицах состоит в том, что условно вырез изделия разделяется на несколько частей, на каждой части петли набирают определенным способом. На ровных участках выреза спицу вводят под кромочную и вытягивают нить (Рис 1). Рекомендуется пропускать каждую четвертую петлю.

На скошенных участках горловины спицами выравнивают вырез (Рис 2). Для этого каждую следующую петлю провязывают из соответствующей, но на один ряд ниже. Набрав петли, приступают к вывязыванию горловины. Первый ряд вяжут в последовательности лицевая - изнаночная (Рис 3).

Провязав нужную высоту горловины, закрывают петли иглой, для более элластичного края.

Вязание бейки горловины на спицах (2-й способ)

Для более рельефного выреза горловины первый ряд провязывают изнаночными петлями, а затем уже приступают к вязанию резинки (Рис 4).

Вязание бейки горловины отдельно

Данный способ вывязывания горловины достаточно трудоемок, однако такие горловины прекрасно смотрятся в любом изделии.

Для вязания такой бейки, рассчитывают необходимое количество петель и вяжут резинку 1 на 1 (Рис 1).

Связав резинку (примерно 2-3 см), начинают двойное вязание. Для этого первую кромочную петлю снимают, делают накид, следующую петлю провязывают лицевой, вновь делают накид и так далее. На спице должно оказаться в два раза больше петель, чем при наборе(Рис 2).

Набрав нужное количество петель, приступают к вязанию. Накиды провязывают лицевыми петлями, а остальные петли снимают на рабочую спицу, располагая рабочую нить перед работой (Рис 3).

Затем поворачивают вязание. Долее все снятые в предыдущем ряду петли провязывают лицевыми, а остальные снимают, рабочая нить перед вязанием. Данную последовательность повторяют еще в трех рядах.

Провязав три ряда, вязание делят на две части, разделяя петли через одну на разные спицы (Рис 4).

На одной спице петли закрывают и эту часть отутюживают. Со второй спицы петли снимают (если петли могут "убежать", их нанизывают на толстую нить), отутюживают и начинают пришивать к лицевой стороне изделия кеттельным швом от левого плечевого шва (Рис 5).

К изнаночной стороне изделия пришивают закрытые петли обметочным швом (Рис 6). На рисунке 7 показана бейка горловины с изнаночной стороны, а на рис 8 конечный результат с лицевой стороны.

Вывязывание бейки горловины для V-образного выреза с наложением

При расчетах для вывязывания v образного выреза горловины замечена закономерность, которую очень удобно учитывать и использовать в вязании.

* Если глубина горловины начинается ниже линии груди на 4-5 сантиметров, то убавления по линии горловины приходится делать в каждом 4-м ряду

* Если глубина выреза горловины начинается ниже линии груди на 6-10 сантиметров, то ритм убавлений другой: 1 или 2 раза в каждом 6-м и 1 раз в 4-м ряду

* Если вырез глубокий, например, на линии талии или немного выше ее, то убавления делают в каждом 6-м или 8-м ряду.

Вяжут бейки горловины для V-образного выреза несколькими способами. Во многом выбор того или иного способа определяет фасон изделия и, конечно же, индивидуальный вкус. V-образный вырез горловины с наложением прекрасно будет смотреться как на женских, так и на мужских джемперах (Рис 4). Помимо этого, горловину можно вязать контрастной нитью, что придаст изделию особую декоративность.

Для вязания такой горловины, одну спицу вводят в перву петлю от мыса переда и набирают петли по кругу, начиная от левого плечевого шва (Рис 1).

После того, как все петли окажутся на спицах, вяжут бейку резинкой 1 на 1 прямыми и обратными рядами(можно вязать все прямые ряды, тогда резинка получится своеобразно, с широкими петлями. Рис 2).

Ширина бейки зависи от модели и вкуса вязальщицы. Когда бейка достигнет необходимой ширины, петли на спице закрывают иголкой. Далее в иголку вдевают такую же нить и аккуратно пришивают стороны бейки к переду (Рис 3).

Бейку можно так же вывязывать не только резинкой, но и любым выпуклым однородным рисунком, например рис 5.

Вывязывание бейки горловины со средней петлей

1 способ

Спицу вводят в первую петлю от левого плечевого шва и равномерно набирают петли по всему вырезу (Рис 1). Затем закрытую петлю у мыса переда провязывают либо лицевой, либо лицевой скрещенной. После этого вяжут по кругу согласно рисунку.

Первый ряд вяжут резинкой. Довязав до середины мыса, центальную петлю снимают как лицевую (рис 2). Следующую петлю провязывают согласно рисунку - лицевой или изнаночной (Рис 3). Затем протягивают ее через снятые петли. Так из трех петель выходит одна(Рис 4).

Данную очередность убавления до мыса переда повторяют еще несколько раз, пока бейка горловины не будет нужной высоты. После этого все петли закрывают иголкой, для элластичности края (Рис 5).

2 способ

Для такого выреза (Рис 6) количество петель переда должно быть нечетным. Для формирования V-образного выреза среднюю петлю переда перенести на английскую булавку и сначала закончить левую сторону. Для этого при выполнении скоса 6-ю и 5-ю петлю перед средней петлей провязать вместе изн., 1 п. изн., 3 п. перед средней петлей лицевыми. В изнаночных рядах все петли изнаночные. Далее такое убавление нужно повторять в каждом 4-м ряду. В лицевых рядах без убавок над двумя изнаночными петлями вязать изнаночные петли. Правую сторону закончить симметрично (Рис 7).

Собрав вязанные детали изделия и выполнив швы, набрать для бейки на круговые спицы (Рис 1), начав от плечевого шва, петли и присоединить петлю с английской булавки. Количество петель должно быть кратно 2. Выполнить 1 ряд лицевыми петлями. Затем вязать резинку: 1 .п. лиц.. 1 п. изн., при этом на среднюю петлю присоединить 1 лиц.п. в первом ряду резинки среднюю и предыдущую петли снять вместе, следующую петлю провязать лиц. и протянуть через нее обе снятые петли (Рис 8). Эту убавку выполнять в каждом ряду (в том числе и при закрытии последнего ряда).

Вывязывание бейки выреза "каре"

Вырез "каре" вяжут по тому же принципу, что и горловину со средней петлей. Начиная от левого плечевого шва, набирают петли по вырезу, однако в данном случае будет две средние петли в углах выреза (Рис 8 предыдущего пункта). Из закрытой средней петли вывязывают новую петлю лицевой скрещенной. Последующие операции выполняют так же, ка при вывязывании бейки со средней петлей.

Вывязывания бейки горловины крючком

Крючок вводят между кромочными петлями у левого плечевого шва и спереди назад провязывают начальную петлю (Рис 1). На крючке должно оказаться две петли. затем делают накид и протягивают его через обе петли. По всему вырезу горловины нужно придерживаться данной последовательности (Рис 2).

На закругленных участках выреза нужно следить за тем, чтобы бейка горловины не получилась кривой. Для этого новую петлю вывязывают из соответствующей на один ряд ниже (Рис 3).

Вывязывание бейки горловины крючком с использованием тамбурного шва

По краю горловины выполняют тамбурный шов. Затем, начиная от левого плечевого шва, горловину обвязывают крючком: спицу вводят в петлю тамбурного шва и втягивают нить. По всему вырезу повторяют данную последовательность.

Вывязывание бейки горловины "рачим шагом"

Данный способ вывязывания горловины прекрасно подходит для изделий, связанных из тонкой пряжи. Бейка не просто красиво выглядит и держит форму, но и придает оригинальный вид всему изделию.

Для того, чтобы выполнить вывязывание бейки горловины "рачим шагом". крючок вводят спереди назад. Важное условие при выполнении "рачего шага" - вязать нужно в противоположную сторону: не справа налево, а, наоборот, слева направо.

На сайте есть урок, посвященный вязанию "рачего шага".

Обвязка горловины тесьмой с помощью крючка

Очень красиво смотрится обвязка горловины тесьмой, связанной крючком. Вот модели обвязанные таким способом:

По этой ссылке вы можете подобрать для себя нужную тесьму.